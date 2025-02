Veja onde assistir João Fonseca Ao Vivo no Rio Open

João Fonseca está pronto para sua estreia no Rio Open 2025. O jogo acontece nesta terça-feira (18), na quadra central do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O tenista carioca enfrentará o francês Alexandre Muller, em um duelo marcado para as 21h, durante o segundo jogo do turno da noite.

Saiba onde assistir João Fonseca x Alexandre Muller

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv 3, e o site ge acompanhará todos os lances em tempo real. Se você quer assistir João Fonseca em ação, basta sintonizar no canal ou acessar o site para não perder nenhum detalhe.

Data: 18/02/2025

18/02/2025 Horário: Por volta das 21h

Por volta das 21h Fase: Primeira rodada do Rio Open

Primeira rodada do Rio Open Transmissão: Ao vivo no Sportv 3 e acompanhamento em tempo real pelo ge

João Fonseca: promessa do Brasil no tênis

João Fonseca, uma das promessas do tênis brasileiro, tem apenas 18 anos, mas já vem chamando atenção no cenário internacional. A torcida carioca deposita grandes esperanças nele para representar o Brasil nas principais competições do circuito mundial.

Adversário desafiador

Do outro lado da quadra estará o francês Alexandre Muller, um tenista conhecido por sua regularidade e precisão. O jogo promete ser equilibrado, já que ambos os atletas vêm com fome de vitória.

Torcida pronta para apoiar

O clima no Jockey Club Brasileiro será intenso, com arquibancadas lotadas para apoiar João Fonseca. A torcida carioca promete fazer barulho para empurrar o jovem atleta rumo à vitória.

Como garantir que você assista ao jogo

Se você não quer perder a estreia de João Fonseca, sintonize no Sportv 3 às 21h ou acesse o site ge para acompanhar os melhores momentos em tempo real. Não tem desculpa para ficar de fora!

O que esperar da estreia

Essa será a primeira vez que João Fonseca disputa a chave principal do Rio Open. O jovem espera começar com o pé direito e avançar para as fases seguintes, o que seria um marco importante para sua carreira.

Fique ligado e não perca a oportunidade de ver uma das maiores promessas do tênis brasileiro em ação. Agora que você já sabe onde assistir João Fonseca no Rio Open 2025, é só se preparar para torcer muito!