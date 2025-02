Veja quais farmácias estão de plantão em Cachoeiro neste domingo (16)

Para atender a população de Cachoeiro de Itapemirim, neste domingo (16) seis farmácias estarão de plantão. Os estabelecimentos funcionam com atendimento presencial e também com entregas a domicílio.

Mas atenção! As farmácias localizadas no Centro e Guandu funcionam das 7h às 22h em horário obrigatório. Entretanto, os estabelecimentos de outros bairros tem como horário fixo das 7h às 19h, podendo se estender até as 22h como horário facultativo.

Confira a lista completa:

Divulgação: PMCI

