VÍDEO | Acidente ‘bizarro’ mata motociclista

Um acidente de moto resultou na morte de um motociclista de 28 anos e deixou outra pessoa ferida na madrugada deste domingo (23), em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. O condutor perdeu o controle da direção e, em seguida, colidiu contra um poste na Avenida Brasil. Com o impacto, ele não resistiu e morreu no local.

Vídeo

Vídeo: Reprodução | Circuito de Segurança

Além do condutor, um passageiro estava na garupa no momento do acidente. Após a colisão, equipes de resgate foram acionadas rapidamente e encaminharam a vítima ao hospital da região. No entanto, ainda não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente

Imagens de câmeras de segurança captaram o exato momento da colisão. No vídeo, é possível ver que, logo depois do impacto, as vítimas foram arremessadas ao solo. Assim, as autoridades irão analisar as imagens para entender melhor o que pode ter levado à perda de controle da moto.

Polícia investiga as causas do acidente

De acordo com informações iniciais, tudo indica que o motociclista perdeu o controle da moto antes de atingir o poste. No entanto, as autoridades ainda apuram se houve outros fatores envolvidos, como excesso de velocidade, pista molhada ou falha mecânica. Dessa forma, a Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer os detalhes.

Avenida Brasil tem histórico de acidentes

Nos últimos meses, a Avenida Brasil tem sido palco de diversos acidentes graves. Como é uma via bastante movimentada, tanto motoristas quanto motociclistas precisam ter atenção redobrada. Segundo moradores da região, a combinação de alta velocidade e falta de sinalização aumenta os riscos de novas ocorrências.

Especialistas reforçam medidas de segurança no trânsito

Para evitar tragédias como essa, especialistas recomendam que motociclistas sempre utilizem equipamentos de segurança, como capacete e jaqueta reforçada. Além disso, respeitar os limites de velocidade e manter a moto em boas condições mecânicas são atitudes fundamentais para reduzir riscos.

Enquanto isso, a Polícia Civil continua apurando os fatos. Por fim, testemunhas que presenciaram o acidente podem procurar as autoridades para prestar depoimento e contribuir com as investigações.