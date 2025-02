VÍDEO | Avião cai e atinge casas e shopping

Um avião caiu na Filadélfia , nos Estados Unidos, no início da noite desta sexta-feira (31), próximo ao shopping Roosevelt Mall. O impacto também atingiu residências na região , causando incêndios e deixando moradores em estado de alerta.

Acidente provoca incêndios na região

De acordo com a rede de TV CBS News , vídeos publicados nas redes sociais mostram chamas e muita fumaça no local da queda. Testemunhas relataram uma forte explosão no momento do impacto, seguida de pequenos incêndios que se espalharam rapidamente.

Equipes de resgate foram acionadas

Poucos minutos após o acidente, equipes de bombeiros e paramédicos chegaram ao local para conter as chamadas e prestar socorro. Ainda não há informações oficiais sobre o número de vítimas ou as possíveis causas do acidente.

Avião atinge casas e destruição parte do shopping

O avião caiu próximo ao Roosevelt Mall , um dos principais centros comerciais de Filadélfia, atingindo algumas residências na área. Moradores afirmaram que ouviram um estrondo seguido de tremores. Algumas casas tiveram danos estruturais significativos.

Qual era o modelo da aeronave?

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o modelo do avião ou a quantidade de pessoas a bordo. No entanto, relatos iniciais sugerem que a aeronave poderia ser um jato de pequeno porte .

Defesa Civil orientação moradores

As autoridades locais emitiram um alerta para os moradores , pedindo que evitem a área do acidente. O objetivo é facilitar o trabalho das equipes de resgate e evitar novos riscos, já que há relatos de vazamento de combustível no local.

A investigação está em andamento

A Administração Federal de Aviação ( FAA , na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes ( NTSB ) já iniciaram as investigações para determinar as causas da queda do avião em Filadélfia .

Repercussão internacional

O acidente ganhou grande repercussão na mídia internacional, com canais de notícias e portais cobrindo o caso em tempo real. Internautas compartilharam imagens do local, destacando a gravidade do impacto e a destruição causada .

Atualizações e informações oficiais

As autoridades deverão divulgar novas informações sobre vítimas, causas do acidente e impactos na região nas próximas horas. Para acompanhar atualizações, os canais oficiais de notícias e a Defesa Civil local recomendam que moradores e específicos sigam as redes sociais da CBS News, FAA e NTSB .

Situação sob controle, mas risco permanece

Mesmo com as equipes de emergência no local, o risco de novos incêndios ou desastres preocupa as autoridades. Por isso, a recomendação é evitar uma área até que a situação esteja completamente controlada.