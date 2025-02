Vídeo: casal que abandonou cadelinha no ES é indiciado por maus-tratos

Um casal foi indiciado por maus-tratos após abandonar uma cadela no bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), concluiu o inquérito policial nesta quarta-feira (12), que apurava o crime de abandono de animal, ocorrido na última sexta-feira (07).

A investigação revelou que o homem, de 60 anos, e a mulher, de 51 anos, alimentavam a cadela que vivia na rua. “No entanto, esse animal começou a trazer muito lixo para a porta da casa deles e entrou no cio. Isso trouxe mais cachorros para o local. Então, por esse motivo, eles resolveram pegar a cadela e abandoná-la em outro local”, disse o delegado Leandro Piquet, da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

O abandono foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento. Os suspeitos pararam o veículo em um local ermo e deixaram a cadela lá. A cachorrinha ainda tentou correr atrás do carro, mas o casal não parou e deixou o animal para trás.

Com a conclusão do inquérito, os dois suspeitos foram indiciados por maus-tratos. Não houve representação pela detenção, pois não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para a devida análise.

Como denunciar maus-tratos contra animais

Caso presencie ou tenha conhecimento de maus-tratos contra animais, você pode denunciar às autoridades competentes. No Espírito Santo, você pode entrar em contato com a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) ou com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).