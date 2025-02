Vídeo do momento em que Ferrari de quase 4 milhões é destruída; veja

Uma Ferrari avaliada em cerca de R$ 4 milhões ficou com a frente completamente destruída após invadir uma casa em Campinas (SP), nesta sexta-feira (14).

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec ), o fato ocorreu na Avenida Heitor Penteado, mas ninguém ficou ferido e o trânsito seguiu normalmente até o fim da ocorrência, por volta das 11h30.

Ferrari em alta velocidade invade residência

O motorista perdeu o controle da Ferrari, bateu no portão da casa e invadiu o terreno com força. Testemunhas que estavam no local afirmaram que o carro estava em alta velocidade. Apesar do susto, os moradores não sofreram nenhum tipo de ferimento.

Trânsito

Mesmo com o impacto da colisão, o fluxo de veículos na Avenida Heitor Penteado seguiu sem interrupções. A equipe da Emdec esteve no local para monitorar a situação e garantir a segurança até o encerramento da ocorrência.

Curiosos registraram Ferrari destruída

Logo após o acidente, várias pessoas se reuniram para registrar a cena. Imagens da Ferrari destruída começaram a circular nas redes sociais, e o assunto rapidamente chamou atenção. O alto valor do veículo aumentou ainda mais a curiosidade de quem estava por perto.

Velocidade pode ter causado o acidente

As autoridades acreditam que o excesso de velocidade foi o principal motivo do acidente. Segundo relatos de quem presenciou a batida, o motorista estaria dirigindo de forma imprudente, o que o fez perder o controle do carro.

Avenida conhecida por acidentes

A Avenida Heitor Penteado já registrou outros acidentes por conta de alta velocidade. O local é movimentado e costuma ser palco de batidas semelhantes, o que reforça a importância de respeitar os limites de trânsito.

Motorista será ouvido pelas autoridades

O condutor da Ferrari será chamado para prestar depoimento sobre o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre multas ou apreensões. As investigações vão determinar se houve negligência ou infrações de trânsito.

Prejuízo milionário em questão

A destruição de um veículo desse porte levanta dúvidas sobre os custos de reparação. Geralmente, esses carros possuem seguros específicos e caros. No entanto, ainda não foi divulgado se a Ferrari estava segurada nem os valores envolvidos.

Como evitar novos acidentes

Campanhas de conscientização e fiscalização são essenciais para evitar novos acidentes em vias urbanas. Respeitar os limites de velocidade e dirigir com atenção são atitudes que podem salvar vidas e evitar prejuízos.

O caso da Ferrari destruída em Campinas, portanto, reforça o quanto a direção defensiva é importante. Além disso, reduzir a velocidade e estar atento ao trânsito definitivamente podem evitar acidentes graves e preservar não só bens materiais, mas também, e principalmente, vidas.