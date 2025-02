VÍDEO | Força Aérea Brasileira abate avião da Venezuela

Na manhã de terça-feira (11), a Força Aérea Brasileira (FAB) abateu um avião venezuelano que entrou de forma clandestina no espaço aéreo nacional e ignorou todas as ordens para pouso forçado. O avião caiu perto de Manaus (AM), e, ao fazer a vistoria, a Polícia Federal (PF) encontrou dois traficantes mortos e uma quantidade de drogas dentro da aeronave, que ainda está sendo investigada. A notícia só foi divulgada pela FAB nesta quarta-feira (12).

O Incidente e a Ação Rápida da FAB

A aeronave, que entrou no Brasil sem autorização, não respondeu às tentativas da FAB de fazer contato e descer em segurança. A FAB, então, tomou as medidas necessárias para garantir a segurança do país. Eles primeiro confirmaram a identidade do avião e monitoraram seus movimentos, seguindo todas as normas do Decreto nº 5.144/2004, conhecido como a “Lei do Abate”.

Tentativas de Comunicação e O Abate

A FAB tentou de todas as formas fazer a aeronave pousar de maneira segura. Utilizaram rádio e sinais visuais, mas a resposta foi nula. Diante do desrespeito às ordens e da ameaça crescente, os aviadores não tiveram escolha a não ser fazer o abate. A decisão foi tomada com base no risco iminente para a segurança nacional.

Colaboração com a Polícia Federal

A Polícia Federal esteve no local e imediatamente iniciou a investigação. Encontraram as drogas na aeronave, que ainda está sendo periciada para determinar a quantidade exata. Com isso, a PF investiga a possível relação do tráfico de drogas internacional com esse voo.

Reforço na Segurança Nacional

A FAB reafirmou que a segurança do espaço aéreo brasileiro é prioridade. A ação de ontem mostra que o Brasil não vai tolerar violações e que a resposta da Força Aérea será rápida e decisiva. Operações como essa fazem parte da estratégia para combater o crime organizado e proteger as fronteiras nacionais.

Mais Rigor nas Ações de Vigilância

Diante do ocorrido, a FAB anunciou que vai intensificar as ações de vigilância no espaço aéreo. Além disso, isso é essencial para evitar que outros aviões ilegais entrem no país. Nesse sentido, a Lei do Abate continua sendo uma ferramenta importante para manter a ordem e a segurança.

Investigação em Andamento

Enquanto isso, a Polícia Federal segue investigando o caso e tentando rastrear a origem da carga ilícita. Ademais, a colaboração entre as forças de segurança é crucial para esclarecer todos os detalhes do incidente. Por outro lado, a FAB garantiu que mais informações sobre a operação serão divulgadas em breve, o que ajudará a entender melhor os desdobramentos dessa ação.