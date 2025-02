VÍDEO | Grave acidente com ônibus mata 12 e fere 19 pessoas

Na noite de quinta-feira (20), um grave acidente entre um ônibus universitário e um caminhão deixou pelo menos 12 mortos e 19 feridos. A colisão aconteceu na região de Ribeirão Preto e, devido à sua gravidade, mobilizou diversas equipes de resgate. Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, o impacto foi tão intenso que a rodovia precisou ser interditada por várias horas, o que resultou em um grande congestionamento.

Estudantes voltavam da universidade no momento da tragédia

O ônibus transportava alunos de São Joaquim da Barra, que retornavam da Universidade de Franca (Unifran) após um dia de aulas. O acidente ocorreu por volta das 23h, no trecho entre Nuporanga e São José da Bela Vista, na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330). Como consequência direta, o tráfego na região ficou totalmente bloqueado, dificultando a passagem de outros veículos e aumentando a preocupação dos motoristas que estavam na estrada.

Vídeo: Reprodução | Rede social @jornalnovacidade

Impacto violento envolveu 31 ocupantes dos veículos

Ao todo, 31 pessoas estavam a bordo dos veículos no momento do acidente. De acordo com relatos de testemunhas, a colisão foi extremamente forte, espalhando destroços por toda a pista. Além disso, o fato de a maioria das vítimas serem estudantes torna a tragédia ainda mais comovente, aumentando a dor dos familiares e da comunidade acadêmica.

Equipes de resgate atuaram até o amanhecer

Os feridos foram socorridos rapidamente e levados para hospitais da região. Em primeiro lugar, a Santa Casa e o Pronto-Socorro de São Joaquim da Barra receberam a maior parte das vítimas. Além disso, algumas foram encaminhadas para o Hospital São Geraldo, em Nuporanga. Conforme informado pelas autoridades, o resgate exigiu grande esforço e dedicação das equipes, sendo finalizado apenas por volta das 4h da madrugada.

Investigações buscam esclarecer as causas do acidente

Embora as circunstâncias exatas do acidente ainda não estejam claras, a Polícia Militar e a Perícia Técnica já iniciaram os trabalhos para determinar o que levou à colisão. Dessa forma, espera-se que novas informações sejam divulgadas nos próximos dias, fornecendo detalhes mais precisos sobre o ocorrido.

Interdição da rodovia causou transtornos no trânsito

Logo após o acidente, as autoridades precisaram interditar a rodovia para garantir a segurança no local. Como resultado, motoristas enfrentaram longos congestionamentos e precisaram buscar rotas alternativas para seguir viagem. Somente depois da retirada dos veículos e da limpeza completa da pista, o tráfego foi totalmente liberado.

Testemunhas descrevem cenas de desespero

De acordo com relatos de moradores da região, o impacto foi tão forte que muitos acordaram assustados com o barulho da colisão. Além disso, algumas vítimas ficaram presas nas ferragens, o que tornou o resgate ainda mais desafiador. Assim, os bombeiros precisaram utilizar equipamentos específicos para conseguir retirar os passageiros com segurança.

Tragédia reacende discussão sobre segurança nas estradas

Após o acidente, a segurança viária nas rodovias do interior paulista voltou a ser amplamente debatida. Por um lado, motoristas denunciam a falta de sinalização e infraestrutura adequada. Por outro lado, especialistas alertam para o alto índice de acidentes na SP-355/330. Dessa maneira, autoridades já estudam medidas para melhorar as condições da estrada e evitar novas tragédias.

Universidade presta apoio psicológico às vítimas e seus familiares

Poucas horas após o ocorrido, a Universidade de Franca (Unifran) divulgou uma nota lamentando a tragédia e expressando solidariedade às famílias das vítimas. Além disso, a instituição informou que está oferecendo suporte psicológico aos alunos e seus parentes. No entanto, mesmo com essa assistência, muitos estudantes seguem abalados emocionalmente com o que aconteceu.

Possibilidade de velório coletivo em São Joaquim da Barra

Diante da forte comoção na cidade, existe a possibilidade de um velório coletivo ser realizado em São Joaquim da Barra. Dessa forma, amigos, familiares e membros da comunidade poderão prestar suas últimas homenagens às vítimas. Sem dúvida, o município está de luto e a tragédia deixou marcas profundas na população local.

Portanto, esse caso reforça, mais uma vez, a necessidade urgente de melhorias na segurança das rodovias, evitando assim que tragédias semelhantes voltem a acontecer.