VÍDEO | Helicóptero da PM é atingido por tiros 

Nesta quarta-feira (12), um helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi atingido por disparos durante uma operação no Complexo de Israel, zona norte da cidade. A aeronave, que pertence ao Grupamento Aeromóvel da corporação, precisou realizar um pouso para avaliação após o ataque. Felizmente, não houve feridos, de acordo com informações da PM.

Forças especiais mobilizadas no Complexo de Israel

A operação contou com a participação de diversas unidades, como o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). O objetivo era combater os grupos criminosos que atuam fortemente na região.

Interrupções no trânsito e transporte

Com a operação em andamento, avenidas importantes da área fecharam, o que comprometeu o trânsito local. Além disso, algumas estações de metrô também fecharam por segurança, gerando transtornos para os moradores e trabalhadores da região.

Moradores registram sobrevoo do helicóptero

Vídeos gravados por pessoas da comunidade mostram o helicóptero sobrevoando o Complexo pouco antes dos disparos. Em seguida, segundo os relatos, os tiros teriam partido de criminosos, com o objetivo de barrar o avanço da polícia.

Foto: Reprodução | Rede social

Histórico de confrontos

O Complexo de Israel tem sido cenário de diversas operações policiais nos últimos meses. As autoridades vêm intensificando o combate às quadrilhas envolvidas no tráfico de drogas e outros crimes violentos.

Avaliação do helicóptero após o ataque

Após pousar em segurança, o helicóptero foi inspecionado, e a princípio não foram encontrados danos graves. A PM informou que a aeronave só voltará a operar após uma checagem detalhada.

Clima de tensão na comunidade

O ambiente no Complexo segue tenso. Além disso, moradores relataram ouvir disparos e ver patrulhas circulando com frequência. Por essa razão, muitos preferiram se abrigar em casa por segurança.

Operação ainda em andamento

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre prisões ou apreensões. No entanto, as autoridades prometem novas atualizações ao longo do dia.