VÍDEO | helicóptero é alvo de tiros e esbarra em rede elétrica

Na manhã desta quinta-feira (20), um helicóptero da Polícia Civil do RJ foi atacado durante uma diligência em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A aeronave precisou realizar uma manobra arriscada, pois tocou em fios da rede elétrica para desviar dos disparos.

O incidente ocorreu no bairro Jardim Balneário Ana Clara, em Campos Elíseos. O apoio aéreo havia sido solicitado para ajudar na busca de criminosos escondidos em uma área de mata. Assim que os agentes começaram o sobrevoo em baixa altitude, foram surpreendidos por disparos, o que deu início a uma intensa troca de tiros.

Durante as manobras para evitar os tiros, o piloto acabou tocando em fios da rede elétrica. Como resultado, ocorreram duas explosões. Ainda assim, a equipe conseguiu manter o controle da aeronave, demonstrando grande habilidade em uma situação crítica.

Logo após o incidente, o piloto optou por realizar um pouso de emergência em um local seguro para verificar possíveis avarias. Segundo a Polícia Civil, a aeronave não foi atingida por balas e ninguém da equipe se feriu.

O helicóptero faz parte do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Saer/Core). Este serviço especializado frequentemente presta apoio a operações em áreas de risco ou de difícil acesso, sendo essencial para essas diligências.

Por outro lado, o som das explosões e da troca de tiros gerou grande pânico entre os moradores. Muitos buscaram abrigo imediato dentro de suas casas, temendo o confronto.

Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar os responsáveis pelos disparos. Embora não ocorreu nenhuma prisão até o momento, as buscas continuam ativas na região para encontrar os suspeitos.

Infelizmente, este não é o primeiro ataque a helicópteros policiais no Rio de Janeiro. O uso de aeronaves durante operações tem sido uma estratégia crucial, mas os riscos aumentam devido à ousadia crescente das facções criminosas.

Por isso, a Polícia Civil afirma que medidas adicionais para reforçar a segurança das operações aéreas. O objetivo é garantir a proteção tanto das equipes quanto dos equipamentos.

O uso de helicópteros continua sendo essencial para operações policiais em locais de difícil acesso. Apesar dos desafios, as equipes demonstraram preparo e rapidez para lidar com a situação sem comprometer a segurança da missão.

