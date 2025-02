VÍDEO | Motociclista fica ferido após acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde deste sábado (15).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima que foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com informações, a vítima é bastante conhecida na cidade e apesar da gravidade do acidente passa bem.

A equipe do portal AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com a polícia militar, mas até o momento não obteve retorno.

