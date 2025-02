VÍDEO | Motorista é flagrado dirigindo sentado em janela de carreta

Um motorista foi flagrado dirigindo uma carreta de maneira perigosa ao sentar-se na janela do veículo em movimento. O caso aconteceu no último domingo (23) em Juína, a 737 km de Cuiabá, e gerou preocupação entre as autoridades e moradores da região.

Vídeo mostra a manobra arriscada

Imagens registradas por testemunhas mostram um jovem, de 24 anos, conduzindo a carreta enquanto se equilibra do lado de fora da cabine. O vídeo rapidamente se espalhou nas redes sociais, causando indignação e levantando debates sobre a segurança no trânsito.

Vídeo: Reprodução | Rede social

Polícia Militar investiga o caso

A Polícia Militar informou que o motorista poderá responder por manobras perigosas em via pública. Além disso, ele teria colocado em risco não apenas a própria vida, mas também a de pedestres e outros condutores que trafegavam pelo local no momento do incidente.

Infração pode resultar em punições severas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir de maneira irresponsável pode gerar multas, suspensão da CNH e até prisão, dependendo da gravidade do ato. O caso será encaminhado às autoridades competentes para que sejam aplicadas as penalidades cabíveis.

Repercussão entre moradores e nas redes sociais

O flagrante gerou grande repercussão na internet, com internautas criticando a atitude do motorista e cobrando medidas rigorosas das autoridades. Moradores da região também expressaram preocupação com a segurança no trânsito, pedindo fiscalização mais intensa.

Acidentes causados por imprudência aumentam

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, a imprudência no trânsito é um dos principais fatores de acidentes graves no Brasil. Manobras perigosas, como a registrada em Juína, podem resultar em tragédias, reforçando a necessidade de conscientização e respeito às leis de trânsito.

Condutores devem estar atentos às leis

Especialistas alertam que atitudes irresponsáveis ao volante podem gerar consequências irreversíveis. Respeitar as normas de trânsito e evitar comportamentos de risco são fundamentais para garantir a segurança de todos.

Caso segue sob investigação

A Polícia Militar informou que segue apurando o caso e que o motorista poderá ser chamado para prestar esclarecimentos. Dependendo do andamento da investigação, ele pode ser penalizado conforme prevê a legislação vigente.

O episódio reforça a importância da conscientização sobre direção segura. A imprudência no trânsito coloca vidas em risco e pode ter sérias consequências para o motorista e para outras pessoas.