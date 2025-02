VÍDEO| Perseguição e tiro assustam moradores em cidade do Sul do ES

Um homem foi preso no Centro de Rio Novo do Sul, na manhã desta segunda-feira (3), após uma perseguição policial.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi flagrado pelo cerco eletrônico dirigindo um veículo furtado na ponte do Rio Itabapoana, em Rio Novo do Sul. Uma equipe se dirigiu até o local; entretanto, o motorista iniciou a fuga.

Durante a perseguição, o suspeito entrou na cidade de Rio Novo do Sul, onde colidiu com outro veículo. Após isso, ele tentou fugir subindo pela calçada, mas acabou batendo em um ônibus.

Os militares precisaram disparar contra o suspeito, que, somente depois disso, se entregou, sendo conduzido para a 9ª Delegacia Regional.

