VÍDEO | Prédio desaba e deixa um gravemente ferido

Um prédio desabou nesta quinta-feira (13) na rua Pedro Osório Filho, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. A ocorrência mobilizou 11 viaturas do Corpo de Bombeiros, que realizaram os resgates no local.

Vítimas do desabamento

Entre as vítimas, um homem teve fratura exposta na perna e foi encaminhado ao hospital. A outra pessoa, cuja identidade não foi revelada, foi retirada do prédio sem ferimentos. Ambos conseguiram deixar o local antes que a estrutura desmoronasse por completo.

Imagens de câmeras registraram o desabamento

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o prédio desaba, liberando uma grande nuvem de poeira que cobriu toda a rua. As gravações mostram as duas vítimas saindo do prédio e se afastando rapidamente para buscar abrigo em segurança.

Bombeiros atuaram rapidamente no local

O Corpo de Bombeiros enviou 11 viaturas para atender à ocorrência, iniciando imediatamente o resgate e a avaliação da área. Uma interdição vai garantir a segurança dos moradores e evitar novos incidentes.

Possíveis causas

Até o momento, não há informações sobre as causas do desabamento na Vila Nova Cachoeirinha. Autoridades informaram que uma perícia determinará se a estrutura apresentava problemas estruturais ou irregularidades.

Vizinhança relatou medo durante o desabamento

Moradores da região relataram pânico ao ouvir o som da estrutura ruindo. Alguns relataram sentir o chão tremer no momento do desabamento. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar o risco de desabamento em imóveis vizinhos.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil emitiu um alerta para os moradores da rua Pedro Osório Filho, orientando que qualquer sinal de rachaduras ou instabilidade estrutural, informe imediatamente às autoridades.

Investigação

As autoridades municipais acompanharão a perícia para adotar medidas cabíveis.

O caso segue em investigação.