VÍDEO | Stalker vai a torneio de tênis e faz atleta chorar em partida

A tenista britânica Emma Raducanu pediu a suspensão temporária de sua partida no WTA de Dubai, nesta terça-feira (17), depois de identificar um stalker na arquibancada. O fato ocorreu logo no segundo game do primeiro set, e a atleta chegou a chorar ao relatar o problema ao árbitro.

Abordagem anterior em local público

No dia anterior ao jogo, o homem já havia se aproximado da tenista em uma área pública do torneio, conforme informações divulgadas pela WTA. O comportamento obsessivo demonstrado deixou Raducanu bastante abalada e influenciou diretamente suas emoções durante a partida.

Retirada imediata do suspeito

Assim que Emma sinalizou o problema ao árbitro, a organização agiu rapidamente, removendo o homem das arquibancadas. Essa ação imediata teve como objetivo não só proteger a atleta, mas também garantir a continuidade da partida sem maiores incidentes.

Declaração oficial da WTA

A WTA emitiu um comunicado oficial sobre o caso, confirmando os eventos:

“Emma Raducanu foi abordada por um homem com comportamento obsessivo em uma área pública do torneio. O mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante o jogo e imediatamente retirado.”

Debate sobre segurança no esporte

O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de reforçar a segurança em eventos esportivos. Incidentes de perseguição e assédio a atletas não são raros e, por isso, é fundamental que medidas preventivas sejam discutidas e implementadas.

Reação emocional de Raducanu

Após o episódio, Raducanu precisou de alguns minutos para recuperar o equilíbrio emocional antes de retomar o jogo. Embora tenha se esforçado para manter o foco, a tensão foi evidente e pode ter influenciado seu desempenho.

Carreira desafiadora e potencial de Raducanu

Desde sua histórica vitória no US Open de 2021, Emma vem enfrentando desafios frequentes em sua carreira. Apesar das dificuldades, a jovem atleta continua sendo uma promessa de grande destaque no tênis feminino.

Medidas de segurança reforçadas

Diante da situação, a equipe de Raducanu garantiu que ações de segurança adicionais serão implementadas para evitar novas ocorrências semelhantes. A prioridade será a proteção total da atleta durante eventos futuros.

Apoio em massa nas redes sociais

Fãs e colegas de profissão se uniram em uma onda de solidariedade nas redes sociais, enviando mensagens de encorajamento à tenista. Muitos elogiaram a coragem de Emma por dar prioridade à sua segurança e denunciar o problema de forma pública.

Reflexão sobre a segurança de atletas

O episódio vivido por Emma Raducanu no WTA de Dubai serve como um importante alerta para organizadores de eventos esportivos sobre a necessidade de ambientes seguros para todos os participantes. A atitude da britânica destaca a urgência de discutir e implementar práticas eficazes de segurança no esporte.