Violência! Ataque a tiros deixa mais de dez mortos em escola na Suécia

Nesta terça (4), a polícia da Suécia afirmou que, ao menos, dez pessoas morreram em ataque a tiros em um centro de educação para adultos

O ataque aconteceu na cidade de Orebro, que fica a 200 quilômetros da capital, Estocolmo. As autoridades ainda não divulgaram o número final de mortos e feridos.

A escola, chamada Campus Risbergska, atende alunos com mais de 20 anos, segundo seu site.

No local, são oferecidos cursos de ensino primário e secundário. Além disso, também são ofertadas aulas de sueco para imigrantes, formação profissional e programas para pessoas com deficiência intelectual.

As autoridades não informaram se o atirador estava entre os mortos. Acredita-se que ele esteja entre os hospitalizados. Até o momento, a polícia não afirmou se há ligações suspeitas com terrorismo.

De acordo com as autoridades, o autor do crime agiu sozinho e não era tinha ficha criminal.

Imagens do local mostram uma grande presença policial com ambulâncias e veículos de emergência.

Confinamento

Alunos de escolas próximas e da escola em questão foram confinados “por razões de segurança”, disse a polícia.

“Ouvi tiros, então me escondi e estou esperando notícias. Ativamos um alarme no aplicativo de segurança e estou me comunicando com meus colegas”, relatou Petter Kraftling, professor de uma das escolas, ao site do sindicato de professores sueco ‘Vi larare’.

De acordo com o jornal sueco Aftonbladet, houve disparos de armas automáticas e a emergência do hospital da cidade e do departamento de cuidados intensivos tiveram que se reorganizar para dar espaço aos feridos.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, afirmou, em um comunicado, que “hoje foi um dia muito doloroso para toda a Suécia”.

“Meus pensamentos também estão com todos aqueles cujo dia escolar normal foi trocado pelo terror”, disse Kristersson. “Estar confinado a uma sala de aula com medo pela sua própria vida é um pesadelo que ninguém deveria experimentar.”

Outros ataques

Embora ataques desse tipo sejam raros na Suécia, houve vários incidentes graves em escolas nos últimos anos.

Em março de 2022, um estudante de 18 anos esfaqueou até a morte dois professores em uma escola de ensino médio na cidade de Malmo, no sul do país. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

