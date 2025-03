Acidente entre ônibus e carro na BR 101 deixa feridos na Serra; veja

Mais um grave acidente envolvendo um ônibus foi registrado na manhã deste sábado (1º), no Espírito Santo. Além de um ônibus de turismo que colidiu com um veículo de passeio em Domingos Martins, outro grave acidente, agora envolvendo um ônibus da Viação Águia Branca e um carro deixou ao menos duas pessoas feridas, neste sábado de Carnaval, na BR 101, na Serra. A colisão ocorreu por volta das 6h11, na altura do quilômetro 249, na região do bairro Belvedere.

Vítimas socorridas

De acordo com informações da Eco101, concessionária responsável pelo trecho da rodovia federal no Espírito Santo, os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

Imagens que circulam pelas redes sociais, mostram o ônibus com a parte frontal destruída, principalmente no lado do motorista. O carro envolvido no acidente ficou atravessado na pista, no sentido Norte, em direção a Linhares. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no atendimento à ocorrência.

Por conta do acidente, o trânsito opera no sistema pare e siga, causando congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao Corpo de Bombeiros e à Viação Águia Branca e aguarda retorno.

