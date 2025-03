Adolescência: por que o final da série chocou os telespectadores? Entenda

A nova série da Netflix, Adolescência, tem deixado os telespectadores de cabelo em pé nas últimas cenas. O drama conta a história de Jamie Miler (Owen Cooper), de 13 anos, acusado de assassinar Katie Leonard, sua colega de classe.

A série foi ao ar na última quinta-feira (13) e tem se destacado devido à sua narrativa crua e imersiva. Com apenas quatro episódios, de mais ou menos uma hora cada, a minissérie promete prender você do início ao fim.

Conforme as investigações avançam, segredos são revelados, e uma linha tênue se forma entre a inocência e a culpa.

A série não é baseada em uma história real; entretanto, os quatro episódios apresentam, sim, uma inspiração na realidade.

