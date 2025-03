Agentes da GCM de Cachoeiro completam curso de proteção de autoridades

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), em parceria com a Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, promoveu de segunda (24) a quinta (27) o primeiro Curso de Proteção de Autoridades.

O curso teve a participação de 24 alunos de diversas forças policiais. Entre elas, as Guardas Civis Municipais de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Anchieta, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Técnico Científica e Polícia Legislativa. Primeiro socorros, proteção de autoridades e tiro embarcado estão entres as matérias lecionadas.

Nesta quinta-feira (27), foi realizada uma cerimônia de encerramento com a entrega de certificados. Essa foi a segunda turma do curso.

Para o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, esse curso é um divisor de águas em relação a formação e treinamento específico de forma integrada entre forças policiais.

“Esse curso é de grande importância, pois capacita os agentes de diferentes municípios pela mesma doutrina, facilitando a troca de experiências e informações”, destacou Siqueira.

