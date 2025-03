Ailton Graça deixará a Globo após quase 20 anos de parceria

Após quase duas décadas de parceria com a Globo, Ailton Graça se prepara para encerrar seu contrato de exclusividade com a emissora. O ator, que atualmente interpreta Edson na novela Volta por Cima, chegou a negociar a renovação do vínculo, mas as partes não chegaram a um acordo. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

Desde sua estreia na emissora em 2005, quando viveu Feitosa em América, de Gloria Perez, Ailton construiu uma trajetória marcante na teledramaturgia brasileira. Entre seus papéis mais lembrados estão personagens de novelas como Cobras & Lagartos, Sete Pecados, Três Irmãs, Cama de Gato, Avenida Brasil, Flor do Caribe, Império e Totalmente Demais. Além das novelas, o ator também brilhou em séries como As Cariocas, O Caçador, Cidade Proibida e Carcereiros.

Enquanto Ailton Graça se despede do contrato fixo, a Globo tem investido na renovação de outros talentos. Recentemente, atrizes como Sophie Charlotte, Mariana Ximenes e Isadora Cruz assinaram novos contratos de longo prazo com a emissora. Os autores Bruno Luperi e Daniel Ortiz também tiveram seus vínculos estendidos.

Estadao Conteudo