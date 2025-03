Alegre abre inscrições para o Programa Bolsa Atleta Alegrense 2025

A Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (SECUTE), anunciou a abertura das inscrições para o Programa Bolsa Atleta Alegrense 2025. A iniciativa tem como objetivo incentivar financeiramente atletas, técnicos e estudantes ligados ao esporte, promovendo a continuidade de suas atividades e a representação do município em diversas competições.

O programa contempla três categorias de participação:

As inscrições vão de 31 de março a 13 de abril, e a documentação necessária deve ser enviada para o e-mail [email protected].

Os valores das bolsas variam de acordo com o nível da competição:

Os interessados devem acessar o edital completo no site oficial da Prefeitura de Alegre, disponível no link: www.alegre.es.gov.br.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui