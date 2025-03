Alegre debate otimização de cabeamento em postes da cidade

Na última segunda-feira (10), a Prefeitura de Alegre promoveu uma reunião na sala de reuniões do Paço Municipal com representantes do poder público e empresas de telecomunicação que atuam no município. O encontro contou com a presença do Prefeito Municipal, membros da Procuradoria do Município, Secretários, servidores municipais, além de vários responsáveis técnicos das empresas prestadoras de serviço.

A iniciativa partiu da Prefeitura, que propôs o diálogo para discutir melhorias na organização dos cabeamentos instalados nos postes da cidade. Além da questão estética, a medida visa eliminar os incômodos causados por fios soltos ou mal posicionados, que podem comprometer a segurança e a mobilidade urbana.

Durante a reunião, os participantes debateram soluções para otimizar a infraestrutura dos cabeamentos e estabeleceram um compromisso conjunto para a execução das melhorias necessárias. O diálogo foi produtivo, e ficou acordado que Prefeitura e empresas trabalharão em parceria para organizar a fiação e garantir uma cidade mais organizada e segura para todos. Em breve os resultados serão vistos.

“Estamos empenhados em buscar soluções que tornem Alegre um município cada vez mais bonito e funcional. Esse trabalho conjunto entre o poder público e as empresas de telecomunicação é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, destacou o Prefeito.

Política pública se constrói com diálogo e compromisso! A Prefeitura de Alegre acredita que grandes mudanças acontecem quando ouvimos, discutimos e trabalhamos juntos. Essa parceria com as empresas de telecomunicações mostra que, quando unimos forças, quem ganha é a população!

Seguimos comprometidos com a transparência, com a qualidade e com os avanços que promovem melhorias para a população, reforçando nosso papel na construção de uma cidade mais segura, organizada e bem estruturada.