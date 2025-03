Alexandre Correa afirma que pode ser preso nos próximos dias

O empresário Alexandre Correa usou as redes sociais, nesta segunda-feira (17), para afirmar que pode ser preso dentro de 72 horas. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele alegou ser alvo de mais um pedido de prisão, relacionado a questões judiciais envolvendo sua ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann.

Segundo Alexandre, esta seria a sexta tentativa de detenção movida por ela e seus advogados. “Infelizmente, com sanções da Justiça, eu não posso revelar o motivo, mas provavelmente vocês devem imaginar”, disse o empresário sem revelar detalhes sobre o caso.

De acordo com ele, já são 17 meses sem acesso a recursos, o que o levou a “uma luta constante por sua sobrevivência e dignidade”.

Acusações e críticas a Ana Hickmann

No desabafo, Alexandre lamentou a recorrência dos pedidos de prisão e afirmou que precisa “confabular a cada três meses” para evitar ser detido. O empresário também criticou Ana Hickmann, dizendo não reconhecê-la mais e classificando-a como “cruel” e “perversa”.

“Eu não sei onde eu estive durante 24 anos e 8 meses, eu hoje concluo que fui casado com alguém cruel, perverso e com um nível de maldade dentro de si mesmo muito alarmante. O que chama muita atenção também é que das cinco outras intenções que a Ana teve, malsucedidas, a Justiça não tomou nenhuma providência com ela”, afirmou.

A relação entre Alexandre e Ana Hickmann tem sido marcada por conflitos públicos desde a separação do casal. O empresário encerrou o vídeo pedindo orações aos seus seguidores e agradecendo o apoio recebido.

O que diz a assessoria de Ana Hickmann

Diante das declarações de Alexandre Correa, a equipe de Ana Hickmann enviou uma nota à reportagem, rebatendo as alegações do empresário. Segundo a assessoria, ele estaria tentando se vitimizar às vésperas de uma audiência na Vara da Violência Doméstica, a fim de desviar o foco da agressão cometida contra a apresentadora e manipular a opinião pública.

A nota também afirma que Alexandre omitiu informações importantes sobre o processo e estaria distorcendo o artigo 528 da Lei 13.105, que trata do cumprimento de sentença referente à pensão alimentícia. De acordo com a equipe de Ana, é inverídica a alegação de que o empresário não recebeu alimentos compensatórios.

A apresentadora optou por não se manifestar diretamente sobre o caso, respeitando o segredo de justiça que envolve o processo e seu filho menor de idade.

