American Airlines: Ingrid Guimarães relata constrangimento em voo

A atriz Ingrid Guimarães usou seu perfil no X (antigo Twitter) para relatar um episódio de constrangimento durante um voo da American Airlines. O incidente aconteceu na última sexta-feira (7), em um trajeto de Nova York para o Rio de Janeiro, quando pressionaram a atriz a deixar seu assento na Premium Economy.

Segundo Ingrid, a American Airlines pediu que ela cedesse seu lugar a outro passageiro devido a um problema em um assento da classe executiva. No entanto, a atriz afirmou que não recebeu explicações adequadas e foi ameaçada de ser banida da companhia aérea caso se recusasse a trocar de assento.

Além disso, funcionários da American Airlines teriam feito um anúncio público no microfone do avião, alegando que o atraso do voo era culpa da atriz. O relato gerou grande repercussão nas redes sociais, levando internautas a criticarem a postura da empresa e a cobrarem um posicionamento oficial.

Até o momento, a American Airlines não se pronunciou sobre o caso.