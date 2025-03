Ana Maria Braga casará em capela construída após promessa

A apresentadora Ana Maria Braga vai se casar com o jornalista Fabio Arruda em uma capela construída em homenagem à Nossa Senhora de Fátima em Bofete, no interior São Paulo. O pequeno templo é localizado na Fazenda Primavera, propriedade de Ana Maria, e foi finalizado na época da pandemia. As informações são do jornal Extra.

No local, há uma coleção de imagens de santos que a apresentadora ganhou e comprou ao longo dos anos. Ao todo, são mais de 400 imagens presentes no santuário. Uma das mais especiais, no entanto, foi dada pela amiga Hebe Camargo – uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que repousa no altar da capela.

“Há muitos anos, eu fiz uma promessa de construir uma capela que pudesse abrigar todas as imagens de santos que fui ganhando ao longo da minha vida. São tantas que até perdi as contas. É uma agradecimento de uma promessa que fiz para Nossa Senhora de Fátima”, afirmou a apresentadora em 2020, durante participação no programa Encontro. Após o fim da pandemia, a apresentadora rezou uma missa na capela e inaugurou o local.

A fazenda da apresentadora conta com 376 hectares, com direito a muitas árvores, criação de gado e plantio de eucaliptos e hortaliças. O local foi construído em 1960, mas comprado por Ana Maria há cerca de 20 anos.

A apresentadora e o seu namorado planejam se casar no dia 4 de julho de 2025, uma sexta-feira. O casal se relaciona há cerca de três anos. Atualmente, Arruda é o responsável por cuidar das redes sociais da futura esposa.

Veja o vídeo da capela de Ana Maria Braga aqui .

Estadao Conteudo