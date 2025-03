Ana Maria Braga manda beijo para Cassia Eller, morta em 2001

Ana Maria Braga se tornou um dos nomes mais comentados das redes sociais na manhã desta segunda-feira (17). A apresentadora iniciou o Mais Você com a música Malandragem, de Cássia Eller, e dividiu opiniões ao mandar um beijo para a cantora, que morreu em 2001.

“Beijo, Cassinha”, disse ela.

Ana Maria Braga também errou a data do programa, alegando que seria dia 14 de março, mas foi corrigida por Louro Mané.

O comentário da apresentadora gerou repercussão na internet. Alguns defenderam a comunicadora, alegando que Cássia recebeu seu carinho onde estiver.

“Acho que é modo de falar, gente. Uma forma de dizer que ainda sente carinho pela cantora, mesmo ela não estando mais entre nós”, escreveu um.

Outros internautas acreditam que a apresentadora errou no comentário.

“Faz anos que fica assim perdida no ar. Parece totalmente alheia ao mundo”, disse um. “Ana Maria uma das piores leitoras de teleprompter. O texto na boca dela fica inverossímil”, criticou outro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui