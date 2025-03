Anac suspendeu a operação da Voepass; veja o que fazer

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu, nesta terça-feira (11), a operação da companhia aérea Voepass. A decisão, que tem caráter cautelar, foi tomada devido a violações nas condições de segurança estabelecidas pela agência reguladora.

Por que a Voepass foi suspensa?

De acordo com a Anac, a suspensão continuará em vigor até que a empresa comprove a correção das não conformidades em seus sistemas de gestão, conforme prevê o regulamento. Além disso, o Ministério de Portos e Aeroportos vinha acompanhando esse processo há meses e reforçou que a decisão busca aprimorar a governança da empresa e fortalecer a segurança aérea no Brasil.

Voepass nega falhas na segurança

No entanto, a Voepass negou qualquer falha operacional. Em nota, a companhia garantiu que sua frota está aeronavegável e apta a operar, seguindo todas as exigências de segurança. Além disso, informou que já trabalha para demonstrar sua conformidade e retomar as operações o quanto antes.

Passageiros devem buscar reembolso ou remarcação

Por causa da suspensão, muitos passageiros podem ser afetados. Portanto, a recomendação é que aqueles que compraram passagens com a Voepass entrem em contato diretamente com a companhia para verificar opções de remarcação ou reembolso. Enquanto isso, a empresa segue em processo de regularização para voltar a operar no país.