Anchieta recebe programação especial de Carnaval neste sábado (1º)

Os turistas e moradores de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, terão diversas opções para curtir o Carnaval neste sábado (1º). A festa se espalha por várias praias da cidade, incluindo Iriri, Castelhanos, Ubu, Coqueiro, Inhaúma e a Praia Central, com atrações para todas as idades.

Além das belezas naturais, quem estiver em Anchieta poderá aproveitar blocos carnavalescos, shows ao vivo e tradicionais bandas de marchinha, que prometem animar a orla com muita música e diversão.

Confira a programação completa do sábado de Carnaval em Anchieta:

Programação – Sábado, 1º de março de 2025

ANCHIETA (Sede)

18h – Matinê (Praia Central)

– Matinê (Praia Central) 18h – Bloco Puxadinho (Praça dos Imigrantes)

– Bloco Puxadinho (Praça dos Imigrantes) 18h – Bloco Kepanagode (Campo de Anchieta)

– Bloco Kepanagode (Campo de Anchieta) 19h – Bloco Pega Lavado (Campo de Anchieta)

– Bloco Pega Lavado (Campo de Anchieta) 19h30 – Bloco Na Mão do Palhaço (Praia Central)

– Bloco Na Mão do Palhaço (Praia Central) 20h – Bloco Kulto Paraguai (em frente à Banca de Revista)

– Bloco Kulto Paraguai (em frente à Banca de Revista) 22h – Show com Mika Lahass

– Show com Mika Lahass 00h – Show com Matheus Emis

IRIRI

13h30 – Banda de Marchinha Paz e Amor (Orla da Costa Azul)

– Banda de Marchinha Paz e Amor (Orla da Costa Azul) 19h – Bloco do Piru

– Bloco do Piru 21h – Show com Grupo Koisa Nossa

– Show com Grupo Koisa Nossa 00h – Banda Pele Morena

CASTELHANOS

11h – Bloco Bafo do Gato (Início da Orla)

– Bloco Bafo do Gato (Início da Orla) 13h30 – Banda de Marchinha Folia de Amor

– Banda de Marchinha Folia de Amor 15h30 – Acadêmicos de Iriri

– Acadêmicos de Iriri 19h – Show com Rebeka Monteiro

UBU

13h30 – Banda de Marchinha Atrito Musical

– Banda de Marchinha Atrito Musical 17h30 – Bloco Uburro Elétrico

– Bloco Uburro Elétrico 20h – Show com Tropical Brasil

– Show com Tropical Brasil 23h – Show com Banda Tomaê

PRAIA DO COQUEIRO

13h30 – Banda de Marchinha Ama

PRAIA DE INHAÚMA

13h30 – Banda de Marchinha Reviver o Carnaval

Com opções para todos os gostos e ritmos, o Carnaval 2025 promete movimentar as praias de Anchieta e atrair foliões de toda a região.

