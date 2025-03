Aposentados INSS: veja quando o 13º salário será antecipado

O Governo Federal está analisando a possibilidade de antecipar, mais uma vez, o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2025. Embora ainda não haja uma decisão definitiva, a medida já está em estudo e pode ser confirmada nos próximos meses.

Possível antecipação do 13º salário do INSS

Nos últimos anos, a antecipação do 13º salário do INSS tem sido uma estratégia do governo para estimular a economia. Em 2023 e 2024, por exemplo, a primeira parcela foi paga no primeiro semestre, o que ajudou muitos beneficiários a equilibrar suas finanças.

Agora, em 2025, essa antecipação pode ocorrer novamente. Caso a decisão seja mantida, milhões de aposentados e pensionistas do INSS serão beneficiados. No entanto, é preciso aguardar a confirmação oficial.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Antes de tudo, é importante lembrar que o 13º salário do INSS é pago apenas para segurados que recebem determinados benefícios. Veja quem tem direito:

Aposentados por idade, tempo de contribuição ou invalidez;

por idade, tempo de contribuição ou invalidez; Pensionistas por morte;

por morte; Segurados que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

Entretanto, beneficiários do BPC/Loas não têm direito ao pagamento do abono anual.

Quando o pagamento pode ser feito?

Se o governo confirmar a antecipação, o pagamento pode seguir o mesmo cronograma adotado em anos anteriores. Ou seja, a primeira parcela pode ser liberada entre abril e maio, enquanto a segunda parcela seria depositada entre junho e julho.

De qualquer forma, o calendário oficial só será divulgado após a decisão final.

Como consultar o pagamento do 13º salário?

A consulta ao 13º salário dos aposentados do INSS pode ser feita de maneira simples e rápida. Os segurados devem utilizar os seguintes canais oficiais:

Site ou aplicativo Meu INSS (meu.inss.gov.br);

(meu.inss.gov.br); Central 135 , disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h; Agências do INSS, mediante agendamento prévio.

Portanto, é fundamental que os beneficiários acompanhem essas plataformas para verificar informações atualizadas.

Impacto da antecipação na economia

Caso a antecipação seja confirmada, o impacto econômico será significativo. Afinal, bilhões de reais serão injetados no mercado, o que pode impulsionar o comércio e o consumo. Além disso, muitos segurados poderão quitar dívidas e melhorar sua organização financeira.

O que esperar nos próximos meses?

Embora o governo ainda não tenha oficializado a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS, a medida continua em análise. Tudo dependerá da disponibilidade de recursos e das decisões políticas nos próximos meses.

Por fim, é essencial que os beneficiários fiquem atentos aos comunicados do INSS para não perderem nenhuma atualização sobre o pagamento.