Assassino de vendedora da Glória foi morto na prisão? Entenda

Na manhã deste domingo (30), Wanderson Rodrigues, condenado pelo assassinato da vendedora Carla Gobbi Fabrette, de 25 anos, foi encontrado morto no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vitória. O crime aconteceu no dia 10 de março, quando Carla foi esfaqueada dentro da loja onde trabalhava, na Glória, em Vila Velha.

Wanderson estava preso desde o homicídio e foi encontrado desacordado dentro da unidade prisional, não resistindo e morrendo logo depois. A causa de sua morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Relembre o caso

No dia do crime, Wanderson se passou por cliente e levou Carla para uma área interna da loja, onde a matou com facadas no pescoço. Após cometer o homicídio, ele tentou tirar a própria vida, provocando um ferimento em sua garganta com a faca. Foi socorrido por agentes da Guarda, levado ao hospital sob escolta e, posteriormente, preso.