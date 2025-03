Assassins Creed Shadows estreia em meio a polêmica; veja o motivo

Na quinta-feira (20), a Ubisoft lança Assassin’s Creed Shadows, o 14º jogo da icônica franquia. Dessa vez, a história se passa no Japão do século XVI, oferecendo um mundo aberto detalhado, repleto de cidades fortificadas e templos majestosos. No entanto, o jogo já gerou controvérsia antes mesmo do lançamento. O motivo? A inclusão de um samurai negro como protagonista, o que tem dividido opiniões entre fãs e especialistas.

Debate sobre fidelidade histórica

Embora a Ubisoft tenha se inspirado em Yasuke, um guerreiro africano que serviu a Oda Nobunaga, muitos questionam se sua presença no jogo representa uma abordagem fiel à história. Enquanto alguns jogadores elogiam a diversidade no enredo, outros acreditam que a decisão pode distorcer os registros históricos. Dessa forma, as redes sociais têm sido palco de discussões acaloradas sobre o tema.

Apesar das críticas, a desenvolvedora defende sua escolha, afirmando que a narrativa de Assassin’s Creed Shadows busca equilibrar autenticidade e liberdade criativa. Assim, a empresa aposta que a experiência imersiva e os detalhes históricos continuarão sendo um dos pontos fortes da franquia.

Gráficos realistas e mecânicas aprimoradas

Outro destaque do novo título é o avanço tecnológico. Com um motor gráfico atualizado, o jogo apresenta iluminação dinâmica, efeitos climáticos realistas e uma física mais detalhada. Além disso, a jogabilidade foi reformulada, permitindo que os jogadores alternem entre dois protagonistas: um shinobi ágil e o samurai negro, ambos com habilidades distintas.

O mundo aberto, por sua vez, foi projetado para ser mais interativo. Agora, as missões são variadas, e os NPCs reagem de maneira mais realista às ações do jogador. Com isso, a Ubisoft espera elevar o nível de imersão e tornar a experiência ainda mais envolvente.

Disponibilidade e expectativa

Assassin’s Creed Shadows será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Para aqueles que desejam garantir o jogo antecipadamente, a pré-venda já está disponível nas principais lojas digitais.

Mesmo antes do lançamento, o título já se destaca como um dos mais comentados do ano. Resta saber se ele conseguirá superar as expectativas e transformar a polêmica em um sucesso.