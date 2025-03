Aston Villa x Brugge AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), Aston Villa e Club Brugge se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Contudo, onde assistir Aston Villa x Brugge ao vivo?

A partida, que será realizada no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, contará com transmissão da TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chegam as equipes?

No jogo de ida, o Aston Villa derrotou o Brugge por 3 a 1, fora de casa, no Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica. Agora, o time belga precisa vencer por três gols de diferença para se classificar direto, sem a necessidade de pênaltis, para as quartas de final do competição.

O Aston Villa vem de vitória por 1 a 0 sobre o Brentford, em confronto válido pela 28ª rodada da Premier League, onde ocupa a 8ª colocação, com 45 pontos conquistados. Já o Brugge, chega para o confronto após vencer o Cercle Brugge por 3 a1, em confronto válido pela Liga Pro da Bélgica.

Prováveis escalações

Aston Villa (técnico Unai Emery): Robin Olsen, Axel Disasi, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, John McGinn, Youri Tielemans, Leon Bailey, Morgan Rogers, Jacob Ramsey e Ollie Watkins.

Club Brugge (técnico Ferrucio Valcareggi): Albertosi; Burgnich, Rosato, Cera e Facchetti; Bertini, Domenghini e De Sisti; Mazzola, Riva e Boninsegna.

Ficha técnica de Aston Villa x Brugge

Data: 12 de março (quarta-feira)

12 de março (quarta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra

Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)

Leia também: Saiba por que Ronaldo desistiu de candidatura à presidência da CBF