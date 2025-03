Atenção no trânsito! Chuva alaga rotatória da Unimed em Cachoeiro

Uma forte chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, deixou a rotatória da Unimed, no bairro Gilberto Machado, completamente alagada.

Por causa da água que estava sobre a pista, muitos carros precisaram reduzir a velocidade. O fato fez com que o trânsito fluísse com lentidão.

Nessas condições climáticas, a recomendação é de que motoristas e pedestres redobrem a atenção para evitar acidentes.

