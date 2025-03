Atlético Madrid x Real Madrid: veja onde assistir AO VIVO

Atlético de Madrid x Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. O duelo acontece no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, e promete ser um confronto equilibrado entre dois gigantes do futebol espanhol.

Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo?

Os torcedores que desejam acompanhar Atlético de Madrid x Real Madrid terão transmissão exclusiva no streaming da Max.

TV: Sem transmissão;

Sem transmissão; Streaming ao vivo: Max.

Atlético de Madrid busca vantagem em casa

O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, aposta na força de sua defesa e no apoio da torcida para sair em vantagem no primeiro confronto. Com um elenco experiente, que conta com nomes como Antoine Griezmann e Álvaro Morata, a equipe busca um bom resultado para levar vantagem ao jogo de volta no Santiago Bernabéu.

Real Madrid chega como favorito?

O Real Madrid, maior campeão da Champions League, entra na partida embalado por uma grande fase na temporada. O time de Carlo Ancelotti tem como destaque o craque Vinícius Júnior, além de jogadores como Jude Bellingham e Rodrygo, que vêm se destacando no ataque.

Histórico de confrontos entre Atlético de Madrid x Real Madrid

O clássico madrilenho já decidiu títulos importantes, incluindo uma final de Champions League. Nos últimos encontros, o Real Madrid leva vantagem no retrospecto, mas o Atlético tem conseguido equilibrar o duelo em competições nacionais.

Expectativa para um jogo intenso

A rivalidade entre Atlético de Madrid x Real Madrid sempre entrega partidas de alta intensidade, com duelos acirrados dentro de campo. O estilo defensivo do Atlético contra o futebol ofensivo do Real deve garantir um espetáculo para os torcedores.

Próximo jogo: quando será a volta?

O confronto de volta entre Atlético de Madrid x Real Madrid acontece no dia 5 de março, no Santiago Bernabéu. O vencedor do confronto avança para as quartas de final da Champions League 2024/25.

Ficha técnica: Atlético de Madrid x Real Madrid

Competição: Champions League 2024/25 – Oitavas de final (ida);

Champions League 2024/25 – Oitavas de final (ida); Data: Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025;

Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025; Horário: 17h (de Brasília);

17h (de Brasília); Local: Estádio Wanda Metropolitano, Madrid;

Estádio Wanda Metropolitano, Madrid; Transmissão: Exclusiva no streaming da Max.

Acompanhe todas as informações sobre Atlético de Madrid x Real Madrid e fique por dentro dos detalhes deste grande duelo da Champions League 2024/25!