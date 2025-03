Avião faz pouso de emergência nos EUA após colisão com pássaro

Um avião de carga da FedEx precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado (1º), após um dos motores pegar fogo em pleno voo.

Colisão com um pássaro

De acordo com a companhia aérea, o problema foi causado por uma colisão com um pássaro logo após a decolagem. A aeronave, um Boeing 767-300, havia partido do próprio aeroporto de Newark, com destino a Indianapolis, por volta das 8h (horário local), 10h no horário de Brasília.

Imagens registradas por celulares mostram o motor direito em chamas enquanto o avião sobrevoava a região de Nova Jérsei. Segundo dados do site FlightRadar24, especializado em monitoramento aéreo, o voo durou aproximadamente sete minutos antes do retorno e pouso em segurança na mesma pista de onde havia decolado.

Sem feridos

A rede de TV NBC News informou que ninguém ficou ferido. Até o momento, não há confirmação sobre quantas pessoas estavam a bordo da aeronave.

Lançado nos anos 1980, o Boeing 767 é um modelo bimotor de fuselagem larga que ainda opera em rotas comerciais e de carga em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. A versão 300, utilizada no voo da FedEx, entrou em operação em 1986.

Apesar de sua popularidade no passado, o 767 já é considerado defasado em comparação a modelos mais modernos, como o Boeing 787 Dreamliner, desenvolvido para substituir aeronaves dessa categoria.

