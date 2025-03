BA VI onde assistir: veja AO VIVO

O clássico BaVi promete agitar Salvador neste domingo (16). Bahia e Vitória entram em campo às 18h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano 2025. A rivalidade centenária entre os clubes garante um confronto eletrizante, com casa cheia e clima de decisão.

Onde assistir ao vivo Bahia x Vitória no BaVi

Os torcedores poderão assistir ao clássico BaVi ao vivo e com imagens pela TVE, tanto na televisão quanto no YouTube. Além disso, o ge acompanhará todos os lances em tempo real, trazendo atualizações minuto a minuto.

Data: Domingo, 16 de março de 2025

Horário: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Onde assistir ao vivo: TVE (TV e YouTube) e tempo real no ge

Bahia quer abrir vantagem na final

O Bahia entra em campo buscando fazer valer o mando de campo e abrir vantagem na decisão. O Tricolor chega embalado, com um ataque eficiente e apoio maciço da torcida. O técnico Rogério Ceni deve apostar em um time ofensivo para construir um bom resultado antes do jogo da volta.

Vitória aposta na solidez defensiva

O Vitória quer surpreender o rival fora de casa e levar um bom resultado para o Barradão. O Leão da Barra aposta na organização tática e na solidez defensiva para segurar o ímpeto do Bahia. Além disso, os contra-ataques rápidos podem ser uma arma fundamental para sair com a vitória.

Retrospecto do clássico BaVi

O confronto entre Bahia e Vitória é um dos mais equilibrados do futebol brasileiro. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias para cada lado e um empate. A rivalidade intensa entre os clubes faz com que qualquer detalhe possa decidir o resultado.

Como chegam as equipes para a decisão

Bahia: O time tricolor conta com força máxima para o confronto e aposta no artilheiro Everaldo e no meia Cauly para buscar a vitória.

Vitória: O rubro-negro tem como destaque a experiência de Zé Hugo e a criatividade do meio-campo comandado por Dudu.

Expectativa para o BaVi na final do Baiano 2025

A grande final do Campeonato Baiano 2025 começa com um clássico de tirar o fôlego. A Arena Fonte Nova estará lotada para mais um capítulo da histórica rivalidade entre Bahia x Vitória. A promessa é de um duelo equilibrado, com os dois times brigando pelo título estadual.