Bancos abrem na Quarta-feira de Cinzas? Confira

Se você está se perguntando se os bancos abrem na Quarta-feira de Cinzas, a resposta é sim, mas com horário especial. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências estarão fechadas na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 3 e 4 de março de 2025, retomando o atendimento no dia 5 de março, a partir do meio-dia.

Bancos Funcionam no Carnaval?

O Carnaval não é um feriado nacional, mas, conforme a Resolução n.º 4.880 do Conselho Monetário Nacional (CMN), esses dias não são considerados úteis para operações bancárias. Dessa forma, não há expediente bancário presencial na segunda e terça-feira.

Horário dos Bancos na Quarta-feira de Cinzas

Na Quarta-feira de Cinzas (5 de março de 2025), as agências reabrem a partir do meio-dia, seguindo o horário normal de fechamento de cada unidade.

Alternativas Durante o Fechamento Bancário

Mesmo com as agências fechadas, os clientes podem utilizar:

Internet Banking

Aplicativos de bancos

Caixas eletrônicos

Atendimento por telefone

Correspondentes bancários, como lotéricas e supermercados

E os Boletos que Vencem Durante o Carnaval?

Se você tem contas vencendo nos dias 3 ou 4 de março, pode pagar sem juros no dia 5 de março. Além disso, boletos com código de barras que aceitam agendamento podem ser pagos normalmente pelos canais digitais.

Dica: Planeje-se para Evitar Contratempos

Para evitar imprevistos, o ideal é antecipar pagamentos e transações bancárias antes do feriado. Assim, você pode aproveitar o Carnaval sem preocupações!

Agora que você já sabe se os bancos abrem na Quarta-feira de Cinzas, organize-se e aproveite os dias de folga!