Barcelona Feminino onde assistir: veja AO VIVO

O confronto entre Wolfsburg x Barcelona Feminino, válido pelas quartas de final da Champions League Feminina, acontece nesta quarta-feira (19), às 14h45min (horário de Brasília). A partida será disputada no Volkswagen Arena, em Baixa Saxônia, na Alemanha.

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Wolfsburg e Barcelona Feminino ao vivo pelos canais TNT Sports e pela plataforma de streaming MAX.

O Barcelona Feminino, atual campeão da competição, entra em campo em busca de mais um título europeu. Com um elenco estrelado, a equipe catalã é uma das favoritas ao troféu. Já o Wolfsburg, tradicional equipe alemã, tenta surpreender e avançar à semifinal.

A partida promete ser um grande espetáculo, reunindo algumas das melhores jogadoras do futebol feminino mundial.

