BBB25: Onde assistir Prova do Anjo deste sábado (22); confira o prêmio

As emoções do BBB25 estão a todo vapor. Neste sábado (22), será definida mais uma Prova do Anjo. Com início da “Mira do Líder”, a prova será decisiva para indiciar quais serão as próximas movimentações do jogo. Mas, afinal, onde assistir a Prova do Anjo ao vivo?

A prova será exibida pelo streaming da Globoplay. Os assinantes poderão acompanhar em tempo real, basta clicar na opção “Acompanhe a Casa”. Por outro lado, para os que não tem o serviço, a prova será exibida na gravação que vai ao ar à noite.

Qual o prêmio do vencedor da prova?

O vencedor terá a missão de imunizar um participante na Formação do Paredão de domingo (23).

