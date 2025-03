Bia Haddad Maia perde para número 215 do ranking no Miami Open

Na noite desta quinta-feira (20), Beatriz Haddad Maia deu adeus ao Miami Open 2025. Ela sofreu eliminação ainda na segunda rodada da chave feminina. Enfrentando a jovem Linda Fruhvirtová, a brasileira não conseguiu impor seu jogo e acabou derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2.

Desde o início da partida, a tenista tcheca de apenas 18 anos dominou completamente as ações, dificultando qualquer reação de Bia Haddad Maia. Com isso, a representante brasileira se despediu precocemente do torneio. Ela era vista como uma das principais esperanças do país na competição.

Próxima adversária de Linda Fruhvirtová

Após superar Bia Haddad Maia, Linda Fruhvirtová garantiu vaga na terceira rodada e terá pela frente Magda Linette, atual número 34 do ranking da WTA. O duelo está previsto para acontecer no próximo sábado (22), mas a organização do torneio ainda não definiu o horário da partida.

Desafios para Bia Haddad Maia na temporada

Apesar da eliminação no Miami Open, a temporada de Bia Haddad Maia continua e novos desafios já estão no horizonte. A brasileira segue firme no circuito da WTA e busca recuperar o ritmo para os próximos torneios, com o objetivo de melhorar sua posição no ranking mundial.

Portanto, acompanhe as atualizações e fique por dentro da trajetória de Bia Haddad Maia no tênis internacional!