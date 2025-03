Bispo Bruno Leonardo no PCC? Veja o relatório da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) identificaram transações financeiras suspeitas entre o bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira e uma empresa sob investigação por suposta relação com Wiilian Barile Agati, apontado como concierge da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC). Os dados constam em relatórios de inteligência financeira produzidos pelas autoridades.

As informações foram divulgadas, nesta quinta-feira (27), pela coluna de Fabio Serapião, no Portal Metrópoles. Cabe ressaltar ainda que o bispo não aparece como investigado no caso.

O Bispo Bruno Leonardo é um dos maiores youtubers do Brasil. Somente no YouTube ele possui mais de 50 milhões de inscritos em seu canal. No Instagram, são mais de 9,7 milhões de seguidores. Além de sua influência digital, é líder da Igreja Batista Avivamento Mundial, com sede em Salvador (BA).