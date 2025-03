Bolsonaro foi preso? Confira o desfecho do julgamento

A frase Bolsonaro foi preso ficou entre as principais buscas do Google nesta quarta-feira (26). O ex-presidente foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e virou réu, juntamente com mais sete acusados de tentativa de golpe de estado.

Todos compõem o chamado “núcleo crucial” da denúncia. São eles:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Walter Braga Netto, general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022;

Augusto Heleno, general do Exército e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência – Abin;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa;

Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O que acontece agora?

Os ministros aceitaram a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) e entenderam que existem evidências suficientes para avançar com a ação penal. Agora, o processo segue para a fase de instrução.

Antes de decidir se os réus serão condenados ou absorvidos, ainda será necessária a produção de provas. Portanto, se você está querendo saber se Bolsonaro foi preso, essa é a resposta.