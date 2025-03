Brasil x Colômbia AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

A quinta-feira (20) vai pegar fogo com o jogo entre Brasil e Colômbia, às 21h45 (horário de Brasília), válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Contudo, onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo?

Este grande confronto, que vai estremecer o mundo futebolístico, será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e contará com transmissão exclusiva e ao vivo da TV Globo (TV aberta).

O Brasil chega para o confronto após empatar com Venezuela e Uruguai, ambos por 1 a 1, na última Data Fifa. Atualmente, a Seleção Brasileira ocupa a 5ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos conquistados até o momento. Sobretudo, se vencer esta noite, o Brasil ultrapassa a própria Colômbia na classificação geral.

Já a Colômbia, enfrenta o Brasil após sofrer duas derrotas na última Data Fifa, uma para o Uruguai, por 3 a 2, e outra para o Equador, por 1 a 0. Atualmente, a Seleção Colombiana ocupa a 4ª colocação das Eliminatórias, com 19 pontos conquistados.

Aliás, durante a história, as duas seleções já se enfrentaram 36 vezes, com 20 vitórias do Brasil, 12 empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Brasil (técnico Dorival Júnior): Alisson, Vanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr e João Pedro.

Colômbia (técnico Néstor Lorenzo): Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica (Cristian Borja); Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Rafael Borré (Jhon Córdoba).

Ficha técnica:

Data: 20 de março (quinta-feira)

20 de março (quinta-feira) Hora: 21h45 (horário de Brasília)

21h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Estádio Mané Garrincha, em Brasília Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela) 4º árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela)

Ángel Arteaga (Venezuela) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo?

TV Globo (TV aberta)

