Brasileirão feminino: onde assistir Real Brasília e Corinthians

Nesta segunda (24), Real Brasília e Corinthians duelam pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2025. A bola vai rolar no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), a partir das 19h.

As Brabas são francas favoritas à taça e darão primeiro passo em busca da taça. Mas onde assistir Real Brasília e Corinthians ao vivo?

A transmissão será feita pelo Sportv (TV fechada).

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega como grande favorito. O Timão é o atual campeão e tem um elenco forte e focado em conquistar mais um título.

Por outro lado, as Leoas do Planalto desejam uma temporada melhor. Na última, a equipe terminou na 12ª posição, com 17 pontos.

Escalações prováveis de Real Brasília x Corinthians

Real Brasília: Camila Menezes, Hillary, Petra, Renata Rosa, Luciana, Paty, Pity, Baião e Katyelle, Maiara, Giovana

Camila Menezes, Hillary, Petra, Renata Rosa, Luciana, Paty, Pity, Baião e Katyelle, Maiara, Giovana Corinthians: Lelê, Mariza, Thais Ferreira, Leticia Teles, Leticia Santos, Duda Sampaio, Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque, Tamires e Ariel Godoi, Andressa Alves

