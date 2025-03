Briga no Fla Flu hoje: vídeo flagra momentos de tensão antes do jogo

Na tarde deste domingo (16), horas antes da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, torcedores dos dois clubes se envolveram em uma briga no Engenho Novo, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um grupo, incluindo pessoas vestindo a camisa rubro-negra, atira objetos contra torcedores tricolores e foge. Alguns dos envolvidos portam pedaços de pau, aumentando a violência do confronto.

Veja vídeo

Vídeo: Reprodução | Rede social

A briga ocorre no dia da grande final entre Flamengo e Fluminense, que se enfrentam no Maracanã, com expectativa de casa cheia. A polícia foi acionada para conter os tumultos e garantir a segurança nos arredores do estádio.

Ainda não há informações sobre feridos ou detidos. Autoridades monitoram a situação para evitar novos episódios de violência antes do Fla-Flu hoje, considerado um dos clássicos mais aguardados do futebol brasileiro.