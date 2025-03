Buraco no céu causa pânico em cidade no Brasil

Moradores de Peruíbe, no litoral de São Paulo, ficaram impressionados ao presenciarem um enorme “buraco no céu”. A cidade, conhecida por relatos de avistamentos de OVNIs, viu o fenômeno ganhar repercussão nas redes sociais, alimentando teorias sobre eventos sobrenaturais.

O Que Explica o Fenômeno?

Apesar da aparência misteriosa, especialistas apontam uma explicação científica. Esse tipo de formação ocorre quando cristais de gelo se formam em nuvens e iniciam um processo de evaporação da água ao redor, criando uma abertura circular no céu. O nome técnico desse fenômeno meteorológico é “altocumulus stratiformis perlucidus translucidus cavum”.

Peruíbe e a Fama dos Avistamentos de OVNIs

A cidade já é conhecida por seu histórico de avistamentos de objetos não identificados. Com trilhas e pontos turísticos voltados para o turismo ufológico, Peruíbe constantemente atrai curiosos e pesquisadores do tema. O recente “buraco no céu” reacendeu debates sobre a possibilidade de contatos extraterrestres.

Ciência X Teorias Sobrenaturais

Meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) garantem que o fenômeno é natural e bem documentado. No entanto, teorias populares continuam circulando, com algumas pessoas associando o evento a sinais extraterrestres ou mistérios ainda não explicados pela ciência.

O mistério continua: seria apenas um fenômeno atmosférico ou mais um sinal enigmático nos céus de Peruíbe?