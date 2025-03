Cachoeiro: aqui a saúde pulsa forte

Todo dia, bem cedo em Cachoeiro de Itapemirim, um movimento específico acontece. São vidas que chegam, acima de tudo, em busca de um recomeço, esperança e alívio. Em cada espaço hospitalar, histórias de luta e superação se entrelaçam, formando uma rede de apoio que faz da cidade um verdadeiro polo de saúde no sul capixaba.

A cidade, que celebra, neste ano, seus 158 anos de emancipação, tornou-se, dessa forma, referência de cuidado e bem-estar para pacientes de todo o sul do Espírito Santo. Em seus quatro grandes hospitais — Santa Casa de Misericórdia, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Infantil Francisco de Assis e Unimed Sul Capixaba — a vida pulsa com força. Aqui, não é apenas a medicina que cura. O acolhimento e o respeito pelo ser humano transformam cada tratamento em um gesto de compaixão.

Cachoeiro: cidade polo de saúde no sul capixaba

Na canção “Que Loucura”, de Sérgio Sampaio, os versos “Eu tô doente do peito/ Eu tô doente do coração/ A minha cama já virou leito” refletem a realidade de quem enfrenta uma doença. Quando o corpo adoece, a fragilidade se instala. O leito não é mais um lugar de descanso, mas um local de luta e esperança.

A doença expõe vulnerabilidades, transforma rotinas e revela o quanto o cuidado e a empatia são essenciais. Nessas horas, o tratamento humanizado faz a diferença. Afinal, curar vai além do físico; toca o coração e acalma a alma.

De todos os locais do sul capixaba, chegam pessoas em busca de esperança, e de Cachoeiro, saem histórias de vitória e superação. Aqui, a saúde não é apenas um serviço, mas um compromisso de vida.

Dessa forma, Cachoeiro reafirma sua posição como referência em diversas áreas, especialmente na saúde. O município não apenas atende sua população, mas recebe diariamente pacientes de vários pontos do sul capixaba, consolidando-se como um verdadeiro polo de saúde regional.

Com quatro grandes hospitais – Santa Casa de Misericórdia, Hospital Evangélico de Cachoeiro de ItapemiriM – HECI, Hospital Francisco de Assis – HIFA e Unimed Sul Capixaba -, a cidade dispõe de infraestrutura hospitalar de ponta, profissionais qualificados e atendimento em diversas especialidades, muitas delas inexistentes em municípios vizinhos.

Como Guimarães Rosa diz, “qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura”. A partir dessa fala, vamos conhecer as quatro grandes veredas de saúde que Cachoeiro oferece às pessoas que vivem em meio ao grande sertão simbólico de doenças e angústias.

1- Unimed Sul Capixaba

Foto: Divulgação/ Unimed Sul Capixaba

O Hospital Unimed Sul Capixaba completa cinco anos em Cachoeiro de Itapemirim e se consolida como referência em tecnologia e atendimento humanizado. A unidade inova ao oferecer mamografia 3D, tomografia computadorizada de corpo inteiro e ressonância magnética de alta potência — inédita no Brasil.

Inovação e cuidado humanizado

Com 129 leitos, sendo 20 de UTI, o hospital realiza, assim, cirurgias de alta complexidade e oferece serviços especializados, como Unimed Oncologia, Coração e Diagnóstico. A inteligência artificial monitora pacientes em tempo real, enquanto a Isa Concierge facilita o atendimento via WhatsApp.

A unidade também se destaca pela sustentabilidade, com energia solar que supre até 40% da demanda energética e iniciativas de captação de água da chuva.

Reconhecido entre os 100 melhores hospitais do Brasil e no ranking da Newsweek, o Hospital Unimed possui certificação ONA 3, HIMSS nível 6 e Selo Top Performer. Esses títulos valorizam a excelência e segurança nos serviços de saúde em Cachoeiro, tornando-o referência regional e nacional.

2-Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – HECI

Foto: Divulgação/ HECI

Fundado em 1958, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim surgiu, dessa forma, para suprir a necessidade de serviços médicos na região. Desde sua inauguração oficial, em 1986, a instituição se consolidou como referência no sul do Espírito Santo, destacando-se pelo atendimento especializado e humanizado.

Tecnologia e inovação em saúde

O HECI é pioneiro em cirurgias robóticas fora da capital, com destaque em Oncologia, Cardiologia e Neurocirurgia. O Robô Versius, utilizado para procedimentos minimamente invasivos, proporciona menos dor e sangramento no pós-operatório. Além disso, o hospital recebeu certificações como QualiSUS e ONA Nível 2, reforçando sua excelência.

Atendimento e futuro promissor

Com mais de 1 milhão de atendimentos em 2024, o hospital continua inovando na saúde em Cachoeiro. Investimentos em novos centros cirúrgicos e na construção do Hospital do Câncer com 120 leitos garantem ainda mais qualidade no cuidado. O HECI segue conquistando prêmios e reconhecimentos pela dedicação à saúde capixaba.

Segundo o superintendente Wagner Medeiros Junior, “quase todos os procedimentos de alta complexidade poderão ser realizados aqui mesmo, sem necessidade de transferência”.

Prêmios e reconhecimentos

O hospital acumula prêmios pela dedicação à dignidade humana e boas práticas. Em 2023 e 2024, venceu o Prêmio Luiz Nivaldo da Silva de Boas Práticas na categoria “Dignidade Humana”, reforçando seu papel transformador na saúde capixaba.

A fala da professora Elisete Pires ratifica a importância do Heci no cenário cachoeirense: “Estou em tratamento oncológico no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim desde 2018. O que mais me vem à cabeça quando penso no hospital é acolhimento. Aqui, recebo um tratamento humanizado e sinto que todos – médicos, enfermeiros, atendentes – realmente se importam comigo. Eles têm um olhar de empatia, sabem como se colocar no nosso lugar, e me fazem sentir respeitada.

O hospital é, para mim, como uma extensão da minha casa. O tratamento oncológico é muito difícil, mas, mesmo com tudo isso, eu tento não deixar o diagnóstico me definir. Por isso, luto pelo Hospital do Câncer, pois nele encontrei apoio e suporte, não só médico, mas também psicológico e fisioterapêuticos. São pessoas cuidando de pessoas, e isso faz toda a diferença no meu tratamento.”

3-Hospital Materno-Infantil São Francisco de Assis – HIFA

Foto: Divulgação/ HIFA

O Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) está presente em Cachoeiro de Itapemirim há 53 anos. Inicialmente, dedicado ao atendimento infantil, expandiu seus serviços de saúde em Cachoeiro para gestantes, oferecendo cuidado integral. Hoje, com três unidades e quase 2.000 colaboradores, é a segunda maior rede de saúde do Espírito Santo, reconhecida pela certificação ONA Nível 2.

Especialidades e atendimento integrado

Referência em Pediatria, Maternidade e Urologia de Urgência, o HIFA realiza cerca de 400 partos mensais. Em 2024, registrou 92.588 atendimentos, destacando-se pela estrutura moderna e tecnologia de ponta.

Cuidado humanizado e inovação

Com 512 leitos e 231.426 atendimentos ambulatoriais em 2024, o hospital investe constantemente em inovação, garantindo excelência e segurança. O HIFA continua expandindo para atender à demanda regional, mantendo seu compromisso com a qualidade no cuidado.

4-Santa Casa de Misericórdia

Foto: Divulgação/ Santa Casa de Misericórdia

Fundada em 1900, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim se consolidou, principalmente, como um pilar da saúde no sul do Espírito Santo. Com 204 leitos e atendimento 24 horas, atende mais de 650 mil habitantes de 27 municípios. Sua atuação é referência em traumatologia, urgências e emergências.

Inovações e ampliações

A Santa Casa investe constantemente em infraestrutura. Em 2024, iniciou a ampliação do Pronto Socorro, com a criação de novos leitos e a instalação de um serviço de imagem. Esses avanços visam melhorar a qualidade e a agilidade no atendimento.

Compromisso social e transformação

A instituição promove iniciativas como o “Cuidar de Vidas” e o Lar de Idosos, além de realizar campanhas de doação e eventos beneficentes. O Hospital também é referência no ensino, sendo o primeiro da região a oferecer Residência Médica, capacitando novos profissionais.

Com ações como a construção de uma agroindústria para gerar empregos e o prêmio “Farol do Bem”, a Santa Casa reafirma seu compromisso com a saúde e a transformação social, impactando positivamente toda a comunidade local.

Thiago Araújo, médico coordenador do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, destaca que a instituição atende pacientes do sul do estado em áreas como Urgência e Emergência, Neurocirurgia, Ortopedia e Cirurgia Geral. Ele ressalta que essas especialidades trabalham em conjunto para tratar vítimas de trauma e urgências clínicas. Além disso, com a nova gestão, reformas estão sendo realizadas para aumentar os leitos de urgência e ampliar o setor de radiologia, melhorando a qualidade e eficiência do atendimento.

Para exemplificar a situação acima, em 2024, foram atendidos 1.447 vítimas de acidentes motociclísticos e 368 vítimas de acidentes automobilísticos.

Freira Otília: ícone de espiritualidade e saúde

Ao se falar de saúde cachoeirense, diante da criação da Comissão Espiritualidade e Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina, é preciso focar a Freira Maria Joana Otília.

Com 91 anos, a religiosa da congregação das Filhas de Jesus na Eucaristia, continua a visitar, diariamente, pacientes e funcionários da Santa Casa de Cachoeiro. Simples e empática, ela oferece apoio, acreditando que a espiritualidade contribui para a recuperação da saúde e bem-estar dos pacientes, independentemente da religião:

Foto: Aqui Notícias

Em síntese, é importante reconhecer o papel fundamental da cidade na saúde pública e privada da região. Que os próximos anos tragam ainda mais avanços e investimentos garantindo um atendimento, cada vez, humanizado e eficiente para a população. do sul do Espírito Santo.

