Cachoeiro: chuva faz córrego transbordar em Jardim Itapemirim

Um pequeno córrego transbordou por causa de uma forte chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro.

Vídeos que circulam nas redes sociais ainda mostram ruas alagadas na região. Além do Jardim Itapemirim, bairros como Gilberto Machado, Basiléia e São Geraldo também tiveram localidades inundadas.

