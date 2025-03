Cachoeiro: motociclista morre em grave acidente na Rodovia do Frade

Um motociclista morreu em um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (1º), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações de pessoas que passaram pelo trecho, o corpo da vítima permanecia no local, aguardando a chegada da perícia técnica para os procedimentos.

As circunstâncias e a dinâmica do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

O trânsito na região segue lento nos dois sentidos da via, e motoristas que trafegam pelo local precisam redobrar a atenção.

