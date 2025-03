Cachoeiro: o celeiro de talentos que encanta o mundo

“Sempre tenho confiança de que não serei maltratado na porta do céu, e mesmo que São Pedro tenha ordem para não me deixar entrar, ele ficará indeciso quando eu lhe disser em voz baixa: “Eu sou lá de Cachoeiro…”

O trecho acima é de Rubem Braga. A maior referência do gênero literário crônica do Brasil. Dono de mais de 15 mil crônicas, o escritor Cachoeiro elevou o nome da cidade na Literatura Brasileira e mundial.

Aliás, impactar o mundo com cultura, música, poesia e arte é o que Cachoeiro faz de bem. Enquanto Rubem encantou com sua escrita, Luz del Fuego impactou com a irreverência e espírito livre, Roberto Carlos e Sérgio Sampaio enfeitiçaram com suas composições e canções.

Foto: Reprodução | Instagram: @robertocarlosoficial

Seus legados fizeram da Capital Secreta um dos locais mais ricamente culturais do país e inspiraram outros a continuarem fazendo de Cachoeiro um celeiro de talentos.

Charles Fricks, Cachoeiro no Oscar

Apaixonado pelo teatro e dono de uma extensa filmografia, Charles Fricks compôs o elenco do filme ganhador do primeiro Oscar brasileiro “Ainda estou aqui”, de Walter Sales. Além de trabalhar num dos longas mais importantes do cinema brasileiro, Fricks atuou em filmes como “Tropa de Elite 2” e “Chico Xavier”.

O sucesso nas telas e nos palcos é fruto de um amor pela atuação e de muita dedicação.

“Me apaixonei pelos bastidores do teatro, pelos ensaios, por me apresentar para uma plateia. Na infância, entrei para dois grupos de teatro amador de Cachoeiro (Conto de Fadas e Enfim Nós) e não parei mais”, conta Charles.

Foto: Divulgação

O ator conta ainda que, aos 18 anos, fez intercâmbio cultural nos Estados Unidos e que lá ganhou prêmio de melhor ator coadjuvante por dois espetáculos da escola. Charles afirma que pertencer à cidade que revelou tantos nomes relevantes da cultura foi uma inspiração e um privilégio.

“Muito orgulho de estar acompanhado de tantos artistas que foram e são tão importantes para a cultura do país. Quando digo que sou de Cachoeiro, logo exclamam admirados por ser a terra do rei, mas sempre faço questão de ressaltar que também é terra de Sergio Sampaio, de Luz del Fuego, Cabelo, entre outros”, explica.

Amélia Barreto, Cachoeiro na música

Com sua voz incrível, Amélia Barreto já levou a música para além das fronteiras de Cachoeiro. A cantora participou da Bienal Rubem Braga, junto com Afonso Abreu Trio, dos Festivais de Bossa e Choro, em Vitória e do Festival Nacional da Canção, em Belo Horizonte.

Além disso, Amélia também levou Cachoeiro, através da música, para eventos internacionais. Ela participou do Festival Divinites Noir na África e do Festival Espírito Mundo, na França.

“Além de cantar na França e na Itália, também lancei meu primeiro disco em 2014. Em 2019, lancei o disco com a banda Zomayi e estamos na produção do segundo álbum”, comenta.

Foto: Divulgação

Amélia conta que começou sua carreira cedo, ao montar uma banda de rock aos 19 anos. Com isso, o caminho da artista, dentro da música, começou a ser trilhado. Ela conta que, além de participar de evento renomados, a música possibilitou para que conhecesse grandes referências da área.

“Tem sido um imenso aprendizado estar próximo de pessoas que fazem o que gostam, que querem trabalhar na sua arte. Cachoeiro foi o meu aprendizado musical, conheci artistas, músicos cachoeirenses, cantoras e cantores de samba e de choro com quem aprendi a amar o canto, a composição e a música”, ressalta.

Fabiano Juffu, Cachoeiro na arte da imitação

Um dos exímios dominadores da arte da imitação, Fabiano Juffu já foi atração em diversos programas televisivos. O artista tem uma habilidade impressionante de reproduzir a voz de Roberto Carlos.

Com um show tem 2h de duração, e uma belíssima Orquestra composta por renomados músicos, Fabiano Juffu, encanta o público ao apresentar grandes clássicos do rei da música.

Foto: Reprodução | Instagram: @fabianojuffu

Desse modo, nascido na mesma terra do cantor inspiração, Juffu diz se sentir privilegiado por ser de Cachoeiro.

“Antes de tudo, me sinto lisonjeado por ser da cidade do maior cantor do Brasil e ter como referência o Roberto Carlos. Creio que, de alguma forma, eu já tenha deixado uma marca no cenário musical com mais de 20 apresentações em programas de expressão nacional e levando o nome de Cachoeiro de Itapemirim para todo o Brasil”, salienta.